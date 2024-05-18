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Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер, №60 - Запорожье (174358) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 134 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
402,00
Экономия: -62,40 грн
339,60 грн
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Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
374,04 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1), блистер (1)
409,23
Экономия: -67,14 грн
342,09 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (40)
380,17
Экономия: -41,69 грн
338,48 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
382,99
Экономия: -54,14 грн
328,85 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
390,00
Экономия: -50,40 грн
339,60 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
370,74 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (10)
390,00
Экономия: -50,40 грн
339,60 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
367,99
Экономия: -39,14 грн
328,85 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
369,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
382,18
Экономия: -35,19 грн
346,99 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (80)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
348,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
387,89
Экономия: -49,41 грн
338,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
379,62
Экономия: -41,14 грн
338,48 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (80)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
348,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
403,41
Экономия: -62,00 грн
341,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1), блистер (3)
372,38
Экономия: -33,90 грн
338,48 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
410,86
Экономия: -69,45 грн
341,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1), блистер (3)
389,17
Экономия: -47,81 грн
341,36 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (80)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
348,20 грн