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Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер, №60 - Одесса (174358) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
322,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
358,44
Экономия: -10,44 грн
348,00 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (1)
400,80 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (63)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
348,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: блистер (6)
322,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
375,88
Экономия: -37,40 грн
338,48 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (1)
416,99
Экономия: -88,14 грн
328,85 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (63)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
348,50 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
372,23
Экономия: -27,30 грн
344,93 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 14 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
390,16
Экономия: -45,26 грн
344,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (2)
383,99
Экономия: -55,24 грн
328,75 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
385,07
Экономия: -46,35 грн
338,72 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (1)
370,87
Экономия: -23,73 грн
347,14 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
Всего: упаковка (1)
322,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (40)
388,65
Экономия: -41,58 грн
347,07 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
366,30
Экономия: -27,82 грн
338,48 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: блистер (5)
322,65 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (63)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
348,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (2), блистер (3)
371,52 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (1)
384,81
Экономия: -46,33 грн
338,48 грн