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Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер, №60 - Львов (174358) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 124 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
348,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
322,36 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
364,39
Экономия: -25,61 грн
338,78 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
367,99
Экономия: -39,24 грн
328,75 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: блистер (1)
318,22 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (3)
406,99
Экономия: -78,24 грн
328,75 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
397,99
Экономия: -69,24 грн
328,75 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (50)
371,64
Экономия: -31,68 грн
339,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
384,70
Экономия: -39,77 грн
344,93 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
360,99
Экономия: -32,24 грн
328,75 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (20)
416,99
Экономия: -88,24 грн
328,75 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (50)
385,99
Экономия: -57,24 грн
328,75 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: упаковка (1)
339,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (16)
435,99
Экономия: -107,24 грн
328,75 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
364,99
Экономия: -36,24 грн
328,75 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (2)
389,99
Экономия: -61,24 грн
328,75 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
406,99
Экономия: -78,24 грн
328,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (50)
366,90
Экономия: -28,42 грн
338,48 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (1)
425,99
Экономия: -97,24 грн
328,75 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
Всего: упаковка (1)
388,60 грн