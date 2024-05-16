Артифлекс Плюс таблетки, покрытые оболочкой блистер, №60 - Харьков (174358) Лекарственный препарат - Цены
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Харьков, ул. Сумская, 23/34
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Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
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Всего: упаковка (4)
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Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
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Всего: таблетки, покрытые оболочкой (20)
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
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Всего: блистер (4)
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
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Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
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Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38