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Аллуна таблетки, покрытые пленочной оболочкой, №10 - Днепр (Днепропетровск) (111046) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 138 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
352,65
Экономия: -77,57 грн
275,08 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
339,40
Экономия: -23,04 грн
316,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
320,90 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
342,44
Экономия: -64,34 грн
278,10 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
347,38
Экономия: -27,60 грн
319,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
320,90 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
320,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
359,25
Экономия: -42,88 грн
316,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
327,04
Экономия: -48,94 грн
278,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
338,99
Экономия: -26,23 грн
312,76 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (2)
338,84
Экономия: -22,63 грн
316,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2)
337,21
Экономия: -18,21 грн
319,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
348,65
Экономия: -31,82 грн
316,83 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
359,98
Экономия: -67,64 грн
292,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
365,50
Экономия: -73,16 грн
292,34 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
346,89
Экономия: -29,82 грн
317,07 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
342,79
Экономия: -57,94 грн
284,85 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
320,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
338,86
Экономия: -35,48 грн
303,38 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (1)
337,95
Экономия: -64,95 грн
273,00 грн