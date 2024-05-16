Все аптеки Украины
ATC-классификацияПРОТИВОМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯАНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯМАКРОЛИДЫ, ЛИНКОЗАМИДЫ И СТРЕПТОГРАМИНЫМакролидыАзитромицинАзимед®Цены в аптеках

Азимед® порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мл флакон 20 мл с калибровочным шприцом и мерной ложкой, №1 - Львов (184833) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 52 аптеках
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (49)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
134,10 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
123,02 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
139,16
Экономия: -17,37 грн
121,79 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (49)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
134,10 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
124,08 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (49)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
134,10 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (49)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
134,10 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (49)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
134,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
150,20
Экономия: -28,64 грн
121,56 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
143,99
Экономия: -17,44 грн
126,55 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (49)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
134,10 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (49)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
134,10 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
124,13 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (49)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
134,10 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (49)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
134,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (2)
145,24
Экономия: -22,83 грн
122,41 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (49)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
134,10 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (49)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
134,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
142,14
Экономия: -7,14 грн
135,00 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, пл. Соборная, 1
Всего: упаковка (1)
135,20 грн