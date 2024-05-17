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Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл с калибровочным шприцом и мерной ложкой, №1 - Запорожье (174137) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 108 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 50 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (112)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
228,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
265,88
Экономия: -57,35 грн
208,53 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (112)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
228,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
253,32
Экономия: -37,99 грн
215,33 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
249,00
Экономия: -40,00 грн
209,00 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (112)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
228,10 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (7)
245,99
Экономия: -30,66 грн
215,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
219,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
252,99
Экономия: -26,79 грн
226,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
223,77 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (112)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
228,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (112)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
228,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
220,22
Экономия: -11,35 грн
208,87 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (112)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
228,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (112)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
228,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
238,03
Экономия: -29,95 грн
208,08 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (112)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
228,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 50 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (112)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
228,10 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (112)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
228,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
236,14
Экономия: -27,99 грн
208,15 грн