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Азимед® порошок для оральной суспензии 200 мг/5 мл флакон 30 мл с калибровочным шприцом и мерной ложкой, №1 - Львов (174137) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 169 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
253,38
Экономия: -23,22 грн
230,16 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
211,10 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется через 10 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
235,39 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (226)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
228,10 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (2)
244,16
Экономия: -28,83 грн
215,33 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
228,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
211,10 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (1)
221,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (3)
241,07
Экономия: -25,74 грн
215,33 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
223,74
Экономия: -8,41 грн
215,33 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (226)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
228,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (226)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
228,10 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
239,99
Экономия: -24,66 грн
215,33 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
253,32
Экономия: -37,99 грн
215,33 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
253,32
Экономия: -37,99 грн
215,33 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (5)
253,32
Экономия: -37,99 грн
215,33 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
211,14 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
234,90
Экономия: -19,57 грн
215,33 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
253,32
Экономия: -37,99 грн
215,33 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (2)
253,34
Экономия: -38,01 грн
215,33 грн