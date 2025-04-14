Линезолидин раствор для инфузий (Linezolidin solution for infusion)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 100 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
782,40 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
782,40 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
782,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
782,40 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
782,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
782,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
774,49
Экономия при брони: -26,91 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
782,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
782,40 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
782,40 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
782,40 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
782,40 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
782,40 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
782,40 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Строкатой Нины, 33
3.7 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
812,70
Экономия при брони: -32,01 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
782,40 грн
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
796,70
Экономия при брони: -13,30 грн