Линезолидин раствор для инфузий (Linezolidin solution for infusion)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 112 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
790,90 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
790,90 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
790,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
790,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
790,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
790,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
790,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
790,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
790,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
790,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Черниговская, 6
2.1 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
790,90 грн
D.s.
Львов, ул. Руфа Юрия, 11-А
2.3 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
790,17
Экономия при брони: -49,96 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
790,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 95
3.0 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
790,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
835,96
Экономия при брони: -46,13 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Низинная, 2
3.4 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
790,90 грн
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум