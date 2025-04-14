Киев
Линезолидин раствор для инфузий (Linezolidin solution for infusion)

Линезолидин раствор для инфузий (Linezolidin solution for infusion)

Харьков (адрес не указан)
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Доступно в 133 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
790,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
790,90 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
692,13 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
743,25 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
742,96 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
790,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
790,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
790,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
790,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
760,84 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.5 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
776,48 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
790,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
701,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
720,44 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
720,53 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
721,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
790,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
790,90 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
764,94
Экономия при брони: -51,12 грн
713,82 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Независимости, 13
2.2 км
Линезолидин раствор для инфузий 2 мг/мл бутылка 300 мл №1
Корпорация Артериум
688,70 грн
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