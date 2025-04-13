Линкомицин-Здоровье (Lincomycin-Zdorovye)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 422 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Линкомицин-Здоровье раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Линкомицин-Здоровье раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Линкомицин-Здоровье раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Линкомицин-Здоровье раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Линкомицин-Здоровье раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Линкомицин-Здоровье раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Линкомицин-Здоровье раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Линкомицин-Здоровье раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
135,10 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Линкомицин-Здоровье раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Линкомицин-Здоровье раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Линкомицин-Здоровье раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
135,10 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Линкомицин-Здоровье раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Линкомицин-Здоровье раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Линкомицин-Здоровье раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Линкомицин-Здоровье раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
Линкомицин-Здоровье раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Линкомицин-Здоровье раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
135,10 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Линкомицин-Здоровье раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
135,10 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Линкомицин-Здоровье раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
135,10 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Линкомицин-Здоровье раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
135,10 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Линкомицин-Здоровье раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорация Здоровье
87,39
Экономия при брони: -2,62 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Линкомицин-Здоровье раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
135,10 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Линкомицин-Здоровье раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Линкомицин-Здоровье раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
135,10 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Линкомицин-Здоровье раствор для инъекций 300 мг/мл ампула 2 мл №10
Корпорация Здоровье
135,10 грн