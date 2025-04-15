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Клофелин-Здоровье (Clophelin-Zdorovye)
Клофелин-Здоровье (Clophelin-Zdorovye)
Запорожье
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Закроется через 12 мин
Вольнянск, пер. Гнаровской, 11-Б
21.9 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,60
Экономия при брони:
-1,80 грн
31,80
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Каменское, просп. Героев АТО, 15-Д
93.9 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони:
-0,30 грн
33,60
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 1-Г
125.5 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони:
-0,70 грн
33,20
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 21-К
127.0 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони:
-0,70 грн
33,20
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
130.6 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,60
Экономия при брони:
-0,40 грн
33,20
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Новые Санжары, ул. Независимости, 37-А
176.3 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони:
-0,30 грн
33,60
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 36
196.8 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони:
-0,30 грн
33,60
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 12 мин
Слобожанское, ул. Закоры, 11
218.3 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони:
-0,30 грн
33,60
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Хорол, ул. Полонского Михаила, 34-А
255.4 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони:
-0,30 грн
33,60
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 12 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
259.7 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,60
Экономия при брони:
-1,80 грн
31,80
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Благовестная, 463
285.9 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
286.1 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони:
-0,60 грн
33,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 352
286.6 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони:
-0,60 грн
33,30
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 112/3
286.6 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони:
-0,60 грн
33,30
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 320
287.2 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони:
-0,60 грн
33,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, перек. Смелянская / Вернигоры, 99/12
288.5 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони:
-0,60 грн
33,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Сумы, ул. Марко Вовчок, 13-А
338.6 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони:
-0,30 грн
33,60
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Сумы, ул. Лысенко, 12
340.1 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони:
-0,30 грн
33,60
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 139-Б
358.9 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,60
Экономия при брони:
-1,80 грн
31,80
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Мироновка, ул. Победы, 10
366.3 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони:
-0,30 грн
33,60
грн
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