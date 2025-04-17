Клофелин-Здоровье (Clophelin-Zdorovye)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Винница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Сквира, ул. Соборная, 12
100.9 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Новоднестровск, м-н Молодежный, 6
106.0 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Новоднестровск, кв-л 4-й, 6
106.1 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, просп. Мира, 72/5
110.5 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Петлюры Симона, 65/5
110.5 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Староконстантинов, аллея Хохтиф, 14
110.8 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 19-А
111.8 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Грицев, ул. Центральная, 10-А
123.2 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Дунаевцы, ул. Киевская, 2
124.7 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 4
130.8 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кодыма, ул. Соборная, 52
135.2 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,60
Экономия при брони: -1,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Соборная, 29
152.2 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Коновальца Евгения, 4/7
152.9 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Мироновка, ул. Победы, 10
185.3 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Мироновка, ул. Благовещенская, 96-Б
186.1 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бородянка, ул. Семашко, 2
187.0 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 136
190.7 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ефремова Академика, 8-А
190.8 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 71-Д
190.9 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн