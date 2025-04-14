Клофелин-Здоровье (Clophelin-Zdorovye)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Одесса
Аптека бам
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 139-Б
14.1 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,60
Экономия при брони: -1,80 грн
В городах рядом
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
111.7 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,60
Экономия при брони: -1,80 грн
Подорожник
Кодыма, ул. Соборная, 52
214.2 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,60
Экономия при брони: -1,80 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
263.8 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,60
Экономия при брони: -0,40 грн
Подорожник
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 21-К
269.6 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,70 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Чаривная, 1-Г
276.9 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,70 грн
Подорожник
Новоднестровск, м-н Молодежный, 6
337.6 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Новоднестровск, кв-л 4-й, 6
337.7 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека бам
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 112/3
341.9 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,70 грн
Подорожник
Черкассы, перек. Смелянская / Вернигоры, 99/12
342.4 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,70 грн
Подорожник
Черкассы, ул. Благовестная, 463
342.9 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Черкассы, бульв. Шевченко, 352
343.5 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,70 грн
Аптека бам
Черкассы, бульв. Шевченко, 320
343.7 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,70 грн
Подорожник
Винница, ул. Киевская, 45
348.7 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Мироновка, ул. Победы, 10
352.4 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Сквира, ул. Соборная, 12
369.0 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Запорожская, 13
369.6 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 4
373.5 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Дунаевцы, ул. Киевская, 2
392.0 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Каменец-Подольский, ул. Соборная, 29
392.3 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн