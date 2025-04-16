Киев
Клофелин-Здоровье (Clophelin-Zdorovye)

Клофелин-Здоровье (Clophelin-Zdorovye)

Николаев (адрес не указан)
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Доступно в 1 аптеках в Николаев
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,60
Экономия при брони: -1,80 грн
31,80 грн
В городах рядом
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 139-Б
98.3 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,60
Экономия при брони: -1,80 грн
31,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
157.4 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,60
Экономия при брони: -0,40 грн
33,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 21-К
163.3 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,70 грн
33,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 1-Г
171.2 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,70 грн
33,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Кодыма, ул. Соборная, 52
250.3 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,60
Экономия при брони: -1,80 грн
31,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Каменское, просп. Героев АТО, 15-Д
266.7 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
33,60 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 112/3
276.2 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,60 грн
33,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Благовестная, 463
276.8 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, перек. Смелянская / Вернигоры, 99/12
277.2 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,60 грн
33,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
277.3 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,60 грн
33,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 352
277.6 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,60 грн
33,30 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 320
277.9 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,60 грн
33,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Вольнянск, пер. Гнаровской, 11-Б
282.5 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,60
Экономия при брони: -1,80 грн
31,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Мироновка, ул. Победы, 10
310.8 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
33,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Новые Санжары, ул. Независимости, 37-А
318.1 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
33,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:30
Хорол, ул. Полонского Михаила, 34-А
330.3 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
33,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 36
346.9 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
33,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 4
350.4 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
33,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Сквира, ул. Соборная, 12
355.1 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
33,60 грн
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