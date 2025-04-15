Клофелин-Здоровье (Clophelin-Zdorovye)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Львов
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -1,00 грн
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -1,00 грн
В городах рядом
Подорожник
Добротвор, ул. Франко Ивана, 18-Б
48.5 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Дрогобыч, ул. Гончара Олеся, 2/2
64.1 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Журавно, пл. Бандеры Степана, 24
67.4 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Зборов, ул. Хмельницкого Богдана, 8-Б
83.0 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Лисец, ул. Сечевых Стрельцов, 45
116.0 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Ощад аптека
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Монастыриска, ул. Шевченко Тараса, 35
117.7 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Богородчаны, ул. Шевченко Тараса, 46-А
120.5 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Луцк, ул. Ровенская, 105
139.7 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Яблонов, ул. Франко Ивана, 17
173.5 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,60
Экономия при брони: -1,80 грн
Подорожник
Ровно, ул. Полуботка Гетьмана, 6
180.7 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Ровно, ул. Карнаухова Николая, 21
181.4 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Ровно, ул. Киевская, 47/1
182.6 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Ровно, ул. Червония Василия, 39
182.7 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 19-А
218.2 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Хмельницкий, просп. Мира, 72/5
219.4 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Хмельницкий, ул. Петлюры Симона, 65/5
219.6 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Черновцы, ул. Эриха Кольбенгаера, 2
224.2 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье