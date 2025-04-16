Клофелин-Здоровье (Clophelin-Zdorovye)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
6.6 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,60
Экономия при брони: -0,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 21-К
12.4 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 1-Г
20.9 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,70 грн
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Героев АТО, 15-Д
115.7 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
149.0 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,60
Экономия при брони: -1,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Вольнянск, пер. Гнаровской, 11-Б
152.6 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,60
Экономия при брони: -1,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Новые Санжары, ул. Независимости, 37-А
172.8 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Благовестная, 463
193.6 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 112/3
193.8 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
194.0 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 352
194.5 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,60 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 320
195.0 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, перек. Смелянская / Вернигоры, 99/12
195.5 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 36
201.8 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Хорол, ул. Полонского Михаила, 34-А
208.4 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 139-Б
244.4 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,60
Экономия при брони: -1,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Мироновка, ул. Победы, 10
261.9 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Слобожанское, ул. Закоры, 11
297.4 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кодыма, ул. Соборная, 52
317.7 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,60
Экономия при брони: -1,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 4
322.4 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн