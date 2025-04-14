Клофелин-Здоровье (Clophelin-Zdorovye)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Харьков
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
9.0 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Слобожанское, ул. Закоры, 11
48.0 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Берестин, ул. Шиндлера, 91
89.8 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 36
134.1 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Лысенко, 12
145.8 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Новые Санжары, ул. Независимости, 37-А
157.0 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Хорол, ул. Полонского Михаила, 34-А
214.6 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Вольнянск, пер. Гнаровской, 11-Б
235.8 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,60
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
253.6 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Конотоп, просп. Мира, 11
255.2 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 1-Г
291.7 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 21-К
299.7 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Благовестная, 463
305.6 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
305.6 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,60
Экономия при брони: -0,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 352
305.8 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 320
306.1 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 112/3
307.1 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, перек. Смелянская / Вернигоры, 99/12
308.3 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Мироновка, ул. Победы, 10
379.8 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 103
386.1 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн