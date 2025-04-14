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Клофелин-Здоровье (Clophelin-Zdorovye)
Клофелин-Здоровье (Clophelin-Zdorovye)
Днепр
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Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Героев АТО, 15-Д
33.0 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони:
-0,30 грн
33,60
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Вольнянск, пер. Гнаровской, 11-Б
67.8 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,60
Экономия при брони:
-1,80 грн
31,80
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
72.4 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони:
-0,30 грн
33,60
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Берестин, ул. Шиндлера, 91
107.4 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони:
-0,30 грн
33,60
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Новые Санжары, ул. Независимости, 37-А
107.9 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони:
-0,30 грн
33,60
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Чаривная, 1-Г
115.3 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони:
-0,70 грн
33,20
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 21-К
121.3 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони:
-0,70 грн
33,20
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дерусовой Инны, 2
126.8 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,60
Экономия при брони:
-0,40 грн
33,20
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 36
127.4 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони:
-0,30 грн
33,60
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Слобожанское, ул. Закоры, 11
170.4 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони:
-0,30 грн
33,60
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Хорол, ул. Полонского Михаила, 34-А
191.4 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони:
-0,30 грн
33,60
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Благовестная, 463
235.5 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,20
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
235.6 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони:
-0,70 грн
33,20
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 352
236.1 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони:
-0,70 грн
33,20
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 112/3
236.5 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони:
-0,70 грн
33,20
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 320
236.7 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони:
-0,70 грн
33,20
грн
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Закрыто
Открывается в 08:00
Черкассы, перек. Смелянская / Вернигоры, 99/12
238.3 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони:
-0,70 грн
33,20
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Марко Вовчок, 13-А
270.1 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони:
-0,30 грн
33,60
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Лысенко, 12
271.4 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони:
-0,30 грн
33,60
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
278.4 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,60
Экономия при брони:
-1,80 грн
31,80
грн
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