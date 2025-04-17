Клофелин-Здоровье (Clophelin-Zdorovye)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Чернигов
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
В городах рядом
Подорожник
Киев, просп. Красной Калины, 75-А
118.7 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Киев, ул. Кибальчича Николая, 13-В
121.7 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Киев, просп. Европейского Союза, 41-А
126.0 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Киев, шоссе Харьковское, 166-В
128.2 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 53-Д
129.3 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Коцюбинское, ул. Доковская, 1
130.6 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Киев, ул. Ефремова Академика, 8-А
132.2 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Киев, просп. Берестейский, 136
132.6 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Бородянка, ул. Семашко, 2
134.4 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Киев, ул. Здановской Юлии, 71-Д
136.2 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Конотоп, просп. Мира, 11
136.3 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Народичи, ул. Свято-Николаевская, 140
156.9 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Мироновка, ул. Благовещенская, 96-Б
203.7 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Белая Церковь, ул. Волонтерская, 4
205.5 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Белая Церковь, просп. Независимости, 53-Д
206.5 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Мироновка, ул. Победы, 10
206.7 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Подорожник
Сквира, ул. Соборная, 12
227.3 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека бам
Черкассы, бульв. Шевченко, 320
236.1 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,60 грн
Подорожник
Черкассы, перек. Смелянская / Вернигоры, 99/12
236.3 км
Клофелин-Здоровье таблетки 0.15 мг блистер №30
Корпорация Здоровье
33,90
Экономия при брони: -0,60 грн