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Бетамакс таблетки 100 мг блистер, №30 - Львов (490457) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: таблетки (10)
254,72
Экономия: -9,37 грн
245,35 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Руставели Шота, 44
Всего: упаковка (1)
242,09
Экономия: -58,61 грн
183,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: таблетки (10)
357,22
Экономия: -22,73 грн
334,49 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
Всего: упаковка (1)
133,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: блистер (2)
210,30 грн
Подорожник
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Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Перфецкого, 1
Всего: упаковка (1)
455,99
Экономия: -272,51 грн
183,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 12
Всего: упаковка (1)
482,27
Экономия: -23,16 грн
459,11 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 69-А
Всего: упаковка (1)
242,79
Экономия: -16,51 грн
226,28 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Гашека Ярослава, 15-А
Всего: упаковка (1)
221,39
Экономия: -37,91 грн
183,48 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сыховская, 8
Всего: упаковка (1)
217,45
Экономия: -16,60 грн
200,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 105
Всего: упаковка (1)
389,64
Экономия: -28,76 грн
360,88 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается через 44 мин
Зимняя Вода, ул. Городоцкая, 4-А
Всего: упаковка (1)
275,39
Экономия: -91,91 грн
183,48 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Винники, ул. Галицкая, 21-А
Всего: упаковка (1)
503,99
Экономия: -320,51 грн
183,48 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Бобрка, ул. Тарнавского, 16
Всего: упаковка (2)
285,99
Экономия: -102,51 грн
183,48 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
Всего: таблетки (10)
219,99
Экономия: -36,51 грн
183,48 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Буск, ул. Львовская, 13-А
Всего: упаковка (1)
323,99
Экономия: -140,51 грн
183,48 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 44 мин
Яворов, ул. Маковея, 41/2
Всего: таблетки (10)
493,99
Экономия: -310,51 грн
183,48 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Золочев, ул. Мазепы, 2
Всего: блистер (2)
232,66 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Багряного Ивана, 4
Всего: упаковка (1)
250,19
Экономия: -66,71 грн
183,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Хмельницкого Богдана, 5/1
Всего: упаковка (1)
512,13
Экономия: -48,76 грн
463,37 грн