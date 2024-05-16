Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА НЕРВНУЮ СИСТЕМУПСИХОЛЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВААНТИПСИХОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАБензамидыСульпиридБетамаксЦены в аптеках

Бетамакс таблетки 100 мг блистер, №30 - Харьков (490457) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
257,22
Экономия: -12,99 грн
244,23 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
511,13
Экономия: -55,66 грн
455,47 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
240,12 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
208,47 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
214,71 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (2)
205,32 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
517,19
Экономия: -55,37 грн
461,82 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
202,19
Экономия: -8,84 грн
193,35 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 67-А
Всего: упаковка (1)
511,23
Экономия: -46,96 грн
464,27 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (2)
208,43
Экономия: -11,80 грн
196,63 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
Всего: упаковка (1)
466,99
Экономия: -284,43 грн
182,56 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (1)
208,86 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (1)
203,43
Экономия: -9,02 грн
194,41 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
Всего: блистер (1)
208,29 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 17
Всего: упаковка (1)
467,50 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (1)
253,22
Экономия: -27,44 грн
225,78 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 83/26
Всего: таблетки (20)
238,37 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
219,23
Экономия: -12,53 грн
206,70 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 160
Всего: упаковка (1)
248,42
Экономия: -15,56 грн
232,86 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Чугуев, ул. Торговая, 3-А
Всего: упаковка (1)
209,49 грн