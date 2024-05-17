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Бетамакс таблетки 50 мг блистер, №30 - Львов (437245) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 48 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1), блистер (2)
182,20
Экономия: -8,20 грн
174,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
376,99
Экономия: -167,99 грн
209,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: таблетки (20)
164,05
Экономия: -8,05 грн
156,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1), блистер (1)
293,26
Экономия: -14,26 грн
279,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
311,99
Экономия: -102,99 грн
209,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 44 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
276,99
Экономия: -67,99 грн
209,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 44 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
309,99
Экономия: -100,99 грн
209,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
238,99
Экономия: -29,99 грн
209,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
330,15
Экономия: -16,08 грн
314,07 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: таблетки (10)
395,99
Экономия: -186,99 грн
209,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 44 мин
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: таблетки (20)
259,19
Экономия: -50,19 грн
209,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (1)
355,99
Экономия: -146,99 грн
209,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (1)
223,99
Экономия: -14,99 грн
209,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 1
Всего: упаковка (1)
196,53
Экономия: -10,83 грн
185,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: блистер (1)
271,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 84
Всего: таблетки (10)
281,42
Экономия: -11,42 грн
270,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 84
Всего: упаковка (1)
356,99
Экономия: -147,99 грн
209,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Пекарская, 33
Всего: таблетки (10)
229,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
Всего: упаковка (2)
221,56
Экономия: -8,85 грн
212,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
Всего: упаковка (1)
316,21
Экономия: -20,18 грн
296,03 грн