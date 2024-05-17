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Бетамакс таблетки 200 мг блистер, №30 - Львов (437243) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
356,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
356,90 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
356,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: блистер (1)
378,84 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
356,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
356,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
271,00
Экономия: -18,20 грн
252,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
356,90 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
356,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
356,90 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: таблетки (10)
300,45 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 44 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
356,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
356,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
356,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: таблетки (20)
441,96
Экономия: -39,67 грн
402,29 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 44 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
356,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
356,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
413,79
Экономия: -30,22 грн
383,57 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, пл. Соборная, 1
Всего: упаковка (1)
316,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 44 мин
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (8)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
356,90 грн
В городе Львов больше нет предложений с препаратом