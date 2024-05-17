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Билобил® форте капсулы 80 мг блистер, №60 - Львов (63170) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 202 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
669,90
Экономия: -69,20 грн
600,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: блистер (4)
553,96 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается через 44 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
565,45 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
615,07
Экономия: -48,06 грн
567,01 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
600,00
Экономия: -23,10 грн
576,90 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: капсулы (40)
638,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
546,14 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: блистер (5)
600,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: капсулы (30)
600,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
617,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
617,90 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (2)
692,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2), блистер (4)
613,55
Экономия: -65,05 грн
548,50 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
600,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
630,03
Экономия: -64,93 грн
565,10 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
688,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
599,00
Экономия: -22,10 грн
576,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 44 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (4)
600,00
Экономия: -23,10 грн
576,90 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
Всего: упаковка (1)
669,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
600,00
Экономия: -23,10 грн
576,90 грн