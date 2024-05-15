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Билобил® форте капсулы 80 мг блистер, №60 - Днепр (Днепропетровск) (63170) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 230 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1), блистер (1)
637,32
Экономия: -37,32 грн
600,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2), блистер (1)
649,02
Экономия: -31,65 грн
617,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
633,09
Экономия: -33,69 грн
599,40 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
600,00
Экономия: -23,87 грн
576,13 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: капсулы (50)
622,18
Экономия: -59,42 грн
562,76 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется через 16 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1), блистер (5)
631,08
Экономия: -77,60 грн
553,48 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1), блистер (1)
640,38
Экономия: -69,32 грн
571,06 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: капсулы (50)
599,00
Экономия: -22,87 грн
576,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
626,58
Экономия: -44,29 грн
582,29 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
502,96 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: блистер (5)
600,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (3)
624,18
Экономия: -59,95 грн
564,23 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1), блистер (1)
644,50
Экономия: -51,63 грн
592,87 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1), блистер (1)
614,54
Экономия: -69,36 грн
545,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2)
627,92
Экономия: -64,33 грн
563,59 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
535,25 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: капсулы (40)
628,40
Экономия: -41,00 грн
587,40 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: капсулы (10)
531,41 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1), блистер (3)
605,28
Экономия: -71,94 грн
533,34 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
640,98
Экономия: -48,53 грн
592,45 грн