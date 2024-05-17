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Абифлокс® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг блистер, №10 - Одесса (347471) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 58 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
301,89 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (2)
356,07 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (94)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
334,70 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (94)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
334,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
337,15
Экономия: -20,16 грн
316,99 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (94)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
334,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (1)
316,32 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
301,86 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (94)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
334,70 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (94)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
334,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 23 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
329,02
Экономия: -20,37 грн
308,65 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (94)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
334,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (94)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
334,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (94)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
334,70 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 54
Всего: упаковка (1)
352,70
Экономия: -49,50 грн
303,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (94)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
334,70 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 148
Всего: упаковка (1)
362,20
Экономия: -55,10 грн
307,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (94)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
334,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
293,95 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
293,68 грн