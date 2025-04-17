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Октаплекс 500 МЕ (Octaplex 500 IU)
Октаплекс 500 МЕ (Octaplex 500 IU)
Винница
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Открывается в 08:00
Киев, ул. Лятошинского, 18
189.1 км
Октаплекс 500 МЕ порошок для раствора для инъекций 500 МЕ флакон №1
Octapharma
15879,75
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, ул. Мира, 17
454.0 км
Октаплекс 500 МЕ порошок для раствора для инъекций 500 МЕ флакон №1
Octapharma
16827,00
Экономия при брони:
-472,00 грн
16355,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
454.3 км
Октаплекс 500 МЕ порошок для раствора для инъекций 500 МЕ флакон №1
Octapharma
16666,00
Экономия при брони:
-467,00 грн
16199,00
грн
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