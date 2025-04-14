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Октаплекс 500 МЕ (Octaplex 500 IU)
Октаплекс 500 МЕ (Octaplex 500 IU)
Одесса
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Каменское, ул. Мира, 17
370.1 км
Октаплекс 500 МЕ порошок для раствора для инъекций 500 МЕ флакон №1
Octapharma
16827,00
Экономия при брони:
-472,00 грн
16355,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
371.2 км
Октаплекс 500 МЕ порошок для раствора для инъекций 500 МЕ флакон №1
Octapharma
16666,00
Экономия при брони:
-467,00 грн
16199,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лятошинского, 18
433.3 км
Октаплекс 500 МЕ порошок для раствора для инъекций 500 МЕ флакон №1
Octapharma
17467,72
грн
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