Киев
Октаплекс 500 МЕ (Octaplex 500 IU)

Октаплекс 500 МЕ (Octaplex 500 IU)

Львов (адрес не указан)
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 6 мин
Киев, ул. Лятошинского, 18
462.3 км
Октаплекс 500 МЕ порошок для раствора для инъекций 500 МЕ флакон №1
Octapharma
17467,72 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 6 мин
Каменское, ул. Мира, 17
783.1 км
Октаплекс 500 МЕ порошок для раствора для инъекций 500 МЕ флакон №1
Octapharma
16827,00
Экономия при брони: -472,00 грн
16355,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается через 6 мин
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
783.3 км
Октаплекс 500 МЕ порошок для раствора для инъекций 500 МЕ флакон №1
Octapharma
16666,00
Экономия при брони: -467,00 грн
16199,00 грн
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