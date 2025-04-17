Киев
Октаплекс 500 МЕ (Octaplex 500 IU)

Октаплекс 500 МЕ (Octaplex 500 IU)

Чернигов (адрес не указан)
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Лятошинского, 18
137.6 км
Октаплекс 500 МЕ порошок для раствора для инъекций 500 МЕ флакон №1
Octapharma
15879,75 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 1-Е
407.6 км
Октаплекс 500 МЕ порошок для раствора для инъекций 500 МЕ флакон №1
Octapharma
16666,00
Экономия при брони: -467,00 грн
16199,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:00
Каменское, ул. Мира, 17
408.2 км
Октаплекс 500 МЕ порошок для раствора для инъекций 500 МЕ флакон №1
Octapharma
16827,00
Экономия при брони: -472,00 грн
16355,00 грн
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