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Амоксил-К 625 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг + 125 мг блистер, №14 - Запорожье (149235) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 188 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 53 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (239)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
171,60 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (2)
140,62 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
178,88 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (4), блистер (1)
199,46
Экономия: -60,79 грн
138,67 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2), блистер (1)
186,17
Экономия: -24,61 грн
161,56 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (7)
151,47 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
175,24
Экономия: -13,27 грн
161,97 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
182,67
Экономия: -16,07 грн
166,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
178,76 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (239)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
171,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1), блистер (1)
174,60
Экономия: -14,60 грн
160,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (3)
184,99
Экономия: -23,02 грн
161,97 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
180,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (3)
188,26
Экономия: -25,80 грн
162,46 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), блистер (1)
173,98 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
168,32 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (239)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
171,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2), блистер (1)
190,08
Экономия: -51,30 грн
138,78 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (4)
184,93
Экономия: -49,71 грн
135,22 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
174,60
Экономия: -2,00 грн
172,60 грн