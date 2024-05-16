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Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер, №28 - Львов (123756) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (57)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
346,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
320,38 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (57)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
346,70 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
374,99
Экономия: -47,94 грн
327,05 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: блистер (1)
311,36 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (57)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
346,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (57)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
346,70 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2)
359,44
Экономия: -17,64 грн
341,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (57)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
346,70 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
366,99
Экономия: -39,94 грн
327,05 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
366,99
Экономия: -39,94 грн
327,05 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (14)
354,99
Экономия: -27,94 грн
327,05 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
374,99
Экономия: -47,94 грн
327,05 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
335,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
399,99
Экономия: -72,94 грн
327,05 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (57)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
346,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (14)
367,52
Экономия: -39,24 грн
328,28 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (57)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
346,70 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 1
Всего: упаковка (1)
338,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (57)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
346,70 грн