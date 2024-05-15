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Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 5 мг блистер, №28 - Днепр (Днепропетровск) (123756) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 84 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1), блистер (1)
388,55
Экономия: -43,07 грн
345,48 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
347,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1), блистер (1)
386,36
Экономия: -40,42 грн
345,94 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
346,99
Экономия: -20,71 грн
326,28 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
347,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
347,40 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
347,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
373,65
Экономия: -29,91 грн
343,74 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
298,71 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
347,40 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
381,01
Экономия: -36,49 грн
344,52 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1), блистер (1)
373,79
Экономия: -27,68 грн
346,11 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
347,40 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
347,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
347,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
347,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
347,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
366,98
Экономия: -38,34 грн
328,64 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
347,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
372,12
Экономия: -39,38 грн
332,74 грн