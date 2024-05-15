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Алзепил таблетки, покрытые оболочкой 10 мг блистер, №28 - Днепр (Днепропетровск) (123754) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 71 аптеке
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
501,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
501,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
564,01
Экономия: -63,33 грн
500,68 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
501,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
501,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
501,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
555,57
Экономия: -63,19 грн
492,38 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
457,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
501,70 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
540,41
Экономия: -40,45 грн
499,96 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
501,70 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
501,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
501,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 97-А
Всего: упаковка (1)
510,06 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
528,76
Экономия: -31,48 грн
497,28 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
501,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (14)
530,63
Экономия: -48,69 грн
481,94 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
501,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
501,70 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
605,90
Экономия: -127,40 грн
478,50 грн