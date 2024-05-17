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Билобил® Интенс 120 мг капсулы 120 мг блистер, №60 - Львов (115592) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 193 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
821,50
Экономия: -84,87 грн
736,63 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
741,70 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается через 44 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
744,84 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
766,48
Экономия: -41,60 грн
724,88 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: капсулы (50)
800,00
Экономия: -48,81 грн
751,19 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
872,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
714,02 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: блистер (5)
800,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (1)
800,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
800,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: капсулы (40)
800,00
Экономия: -48,81 грн
751,19 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
875,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1), блистер (4)
756,63
Экономия: -46,72 грн
709,91 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
800,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1), блистер (1)
838,78
Экономия: -62,99 грн
775,79 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
875,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
797,99
Экономия: -46,80 грн
751,19 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 44 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
800,00
Экономия: -48,81 грн
751,19 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
800,00
Экономия: -48,81 грн
751,19 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: упаковка (1)
884,00 грн