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Альтабор таблетки 20 мг блистер, №20 - Запорожье (134114) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 150 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
111,19
Экономия: -13,90 грн
97,29 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
102,18
Экономия: -7,45 грн
94,73 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
90,41 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
111,50
Экономия: -21,13 грн
90,37 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
110,00
Экономия: -17,00 грн
93,00 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (3)
92,91 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
103,99
Экономия: -13,62 грн
90,37 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
97,37
Экономия: -4,27 грн
93,10 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
93,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
106,32
Экономия: -13,40 грн
92,92 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
102,12
Экономия: -9,20 грн
92,92 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: блистер (1)
118,50
Экономия: -27,20 грн
91,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
111,32
Экономия: -14,10 грн
97,22 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2), блистер (1)
99,36
Экономия: -6,36 грн
93,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
97,33 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2), блистер (1)
112,22
Экономия: -15,00 грн
97,22 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 55 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
105,48
Экономия: -9,38 грн
96,10 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2), блистер (1)
109,61
Экономия: -12,40 грн
97,21 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (2)
96,68 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (1)
98,63 грн