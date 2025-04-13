Бикалутамид-Тева (Bicalutamide-Teva)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 368 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №28
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №28
Тева Украина
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №28
Тева Украина
1445,92 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №28
Тева Украина
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №28
Тева Украина
1445,96 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №28
Тева Украина
1410,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №28
Тева Украина
897,20
Экономия при брони: -12,90 грн
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №28
Тева Украина
1482,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №28
Тева Украина
1314,72 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №28
Тева Украина
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
0.9 км
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №28
Тева Украина
1410,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №28
Тева Украина
933,18
Экономия при брони: -39,06 грн
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №28
Тева Украина
1482,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 18 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №28
Тева Украина
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №28
Тева Украина
1371,12 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №28
Тева Украина
1444,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №28
Тева Украина
889,70 грн
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №28
Тева Украина
1482,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №28
Тева Украина
889,70 грн
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №28
Тева Украина
1482,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №28
Тева Украина
1419,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №28
Тева Украина
889,70 грн
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №28
Тева Украина
1482,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №28
Тева Украина
889,70 грн
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №28
Тева Украина
1482,00 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
1.4 км
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №28
Тева Украина
1410,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №28
Тева Украина
889,70 грн
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №28
Тева Украина
1482,00 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
1.6 км
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №28
Тева Украина
1410,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №28
Тева Украина
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №28
Тева Украина
1314,71 грн