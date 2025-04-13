Бикалутамид-Тева (Bicalutamide-Teva)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 123 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №28
Тева Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №28
Тева Украина
880,80 грн
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №28
Тева Украина
1419,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №28
Тева Украина
954,52
Экономия при брони: -59,12 грн
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №28
Тева Украина
1419,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №28
Тева Украина
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №28
Тева Украина
1419,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №28
Тева Украина
880,80 грн
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №28
Тева Украина
1419,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №28
Тева Украина
880,80 грн
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №28
Тева Украина
1419,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №28
Тева Украина
880,80 грн
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №28
Тева Украина
1419,80 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 16 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №28
Тева Украина
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №28
Тева Украина
1404,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №28
Тева Украина
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №28
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 82
1.4 км
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №28
Тева Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №28
Тева Украина
880,80 грн
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №28
Тева Украина
1419,80 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №28
Тева Украина
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №28
Тева Украина
1415,92 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №28
Тева Украина
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №28
Тева Украина
1406,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №28
Тева Украина
880,80 грн
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №28
Тева Украина
1419,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №28
Тева Украина
880,80 грн
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №28
Тева Украина
1419,80 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №28
Тева Украина
880,80 грн
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №28
Тева Украина
1419,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №28
Тева Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №28
Тева Украина
880,80 грн
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №28
Тева Украина
1419,80 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг №28
Тева Украина
880,80 грн
Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг №28
Тева Украина
1419,80 грн