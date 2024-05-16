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Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг, №28 - Харьков (105599) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (3)
1498,28 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (1)
1509,16 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
1502,24 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (3)
1492,24 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Героев Труда / Гвардейцев-Широнинцев, 29/50
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
1503,84 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:30
Красноград, ул. Полтавская, 91-А
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
1489,52 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Тростянец, ул. Мира, 1-А
Всего: упаковка (1)
1391,88 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Небесной Сотни, 79-А
Всего: упаковка (1)
1314,71 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 50-А
Всего: упаковка (1)
1511,87
Экономия: -154,51 грн
1357,36 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 76
Всего: упаковка (1)
1314,71 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Соборности, 77
Всего: упаковка (1)
1314,72 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Европейская, 147
Всего: упаковка (1)
1314,71 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. Ахтырская, 18
Всего: упаковка (2)
1314,71 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, просп. Свободы, 32
Всего: упаковка (1)
1314,71 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. Кондратьева Герасима, 122
Всего: упаковка (1)
1242,39 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. Засумская, 1
Всего: упаковка (1)
1496,16 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. Украинских Побед, 2
Всего: упаковка (1)
1242,39 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ильинская, 49-А
Всего: упаковка (1)
1535,62
Экономия: -182,02 грн
1353,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Миргород, ул. Гоголя, 170-В
Всего: упаковка (1)
1314,71 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 37
Всего: упаковка (1)
1314,71 грн