Бикалутамид-Тева таблетки, покрытые пленочной оболочкой 150 мг, №28 - Харьков (105599) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 5 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (3)
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Аптека низкие цены №1
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Всего: упаковка (1)
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Харьков, ул. Сумская, 41/2
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Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Аптека 9-1-1
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Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Героев Труда / Гвардейцев-Широнинцев, 29/50
Аптека 9-1-1
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Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (1)
Закрыто Открывается в 07:30
Красноград, ул. Полтавская, 91-А
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Тростянец, ул. Мира, 1-А
Бажаемо здоровья
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Полтава, ул. Небесной Сотни, 79-А
Аптека низких цен
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Полтава, ул. Шевченко Тараса, 50-А
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Полтава, ул. Соборности, 76
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Полтава, ул. Соборности, 77
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Полтава, ул. Европейская, 147
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Сумы, ул. Ахтырская, 18
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Сумы, просп. Свободы, 32
Бажаемо здоровья
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Сумы, ул. Кондратьева Герасима, 122
Аптека 9-1-1
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Сумы, ул. Засумская, 1
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Сумы, ул. Украинских Побед, 2
Аптека копейка
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Миргород, ул. Гоголя, 170-В
Аптека твоей родини
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Каменское, бульв. Строителей, 37