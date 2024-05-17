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Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер, №7 - Запорожье (138759) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 167 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
80,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (3)
87,12
Экономия: -4,44 грн
82,68 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
84,84
Экономия: -4,64 грн
80,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
80,35 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
96,99
Экономия: -19,51 грн
77,48 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (10)
97,00
Экономия: -16,00 грн
81,00 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
84,27 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (5)
91,99
Экономия: -14,51 грн
77,48 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
85,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
88,80
Экономия: -10,86 грн
77,94 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
83,46 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
76,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
90,75
Экономия: -14,39 грн
76,36 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (3)
85,19
Экономия: -9,18 грн
76,01 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
93,50
Экономия: -16,90 грн
76,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
93,54
Экономия: -12,96 грн
80,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
83,24
Экономия: -4,76 грн
78,48 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (4)
97,57
Экономия: -16,99 грн
80,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 56 мин
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
89,21
Экономия: -10,41 грн
78,80 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
92,82
Экономия: -14,35 грн
78,47 грн