Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕСПИРАТОРНУЮ СИСТЕМУАНТИГИСТАМИННЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯАНТИГИСТАМИННЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯПроизводные пиперазинаЛевоцетиризинАлерзинЦены в аптеках

Алерзин таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер, №7 - Львов (138759) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 127 аптеках
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
95,52
Экономия: -12,04 грн
83,48 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
76,38 грн
Аптека сальве
Подробнее
Открыто Закроется через 21 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
86,93
Экономия: -0,75 грн
86,18 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
86,80
Экономия: -11,18 грн
75,62 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
75,80 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
98,70 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
75,37 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1)
109,10
Экономия: -32,10 грн
77,00 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (2)
82,74
Экономия: -7,43 грн
75,31 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (2)
110,50
Экономия: -33,50 грн
77,00 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
92,39
Экономия: -15,42 грн
76,97 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (2)
78,80 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
89,50
Экономия: -12,34 грн
77,16 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (3)
87,21
Экономия: -11,19 грн
76,02 грн
Пульс
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Михновских, 31-А
Всего: упаковка (1)
95,20 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (3)
105,40
Экономия: -28,40 грн
77,00 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (1)
108,99
Экономия: -31,83 грн
77,16 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (2)
86,23
Экономия: -5,30 грн
80,93 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 47
Всего: упаковка (1)
75,18 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (1)
81,99
Экономия: -4,83 грн
77,16 грн