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Азарга® капли глазные флакон-капельница 5 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (121818) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 285 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2)
489,67
Экономия: -71,26 грн
418,41 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
474,63
Экономия: -62,82 грн
411,81 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (1)
454,80
Экономия: -27,30 грн
427,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1)
530,90
Экономия: -118,90 грн
412,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
481,51
Экономия: -67,28 грн
414,23 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (1)
476,40
Экономия: -48,90 грн
427,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (2)
448,60 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
440,99
Экономия: -28,36 грн
412,63 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (2)
495,30
Экономия: -67,80 грн
427,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
469,07
Экономия: -51,41 грн
417,66 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: упаковка (1)
401,11 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
472,19
Экономия: -65,87 грн
406,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
499,50
Экономия: -89,06 грн
410,44 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (4)
433,99
Экономия: -21,36 грн
412,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (3)
490,72
Экономия: -73,97 грн
416,75 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
387,68 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
454,80
Экономия: -27,30 грн
427,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (5)
489,88
Экономия: -72,46 грн
417,42 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
478,00
Экономия: -61,49 грн
416,51 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (3)
469,77
Экономия: -52,99 грн
416,78 грн