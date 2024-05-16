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Артифлекс порошок для орального раствора 1,5 г пакет 4 г, №20 - Львов (125456) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
507,19
Экономия: -47,14 грн
460,05 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
531,56
Экономия: -49,77 грн
481,79 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Черниговская, 6
Всего: пакет (10)
452,76 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Окуневского, 3
Всего: упаковка (1)
541,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 95
Всего: упаковка (1)
552,99
Экономия: -92,94 грн
460,05 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (1)
518,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 103
Всего: упаковка (1)
451,17 грн
В других городах:
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Пустомыты, ул. Шевченко Тараса, 6-А
Всего: упаковка (2)
540,99
Экономия: -80,94 грн
460,05 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Николаев, ул. Шептицкого, 24
Всего: порошок для орального раствора (13)
543,14 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 30
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
487,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, ул. Галицкая, 56-А
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
487,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Стрый, ул. Болеховская, 53
Всего: упаковка (1)
568,99
Экономия: -108,94 грн
460,05 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Борислав, ул. Ковалива, 53
Всего: порошок для орального раствора (10)
543,31 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Бурштын, ул. Калушская, 6
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
487,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Бурштын, ул. Калушская, 18
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
487,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, ул. Хмельницкого Богдана, 52-А
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
487,30 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 16-Д
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
487,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:30
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 12
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
487,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, пл. Рынок, 20
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
487,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Болехов, пл. Франко Ивана, 4
Всего: упаковка (16)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
487,30 грн