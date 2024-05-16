Артифлекс порошок для орального раствора 1,5 г пакет 4 г, №20 - Львов (125456) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 7 аптеках
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Львов, пл. Мицкевича, 6/7
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Львов, ул. Черниговская, 6
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Львов, ул. Окуневского, 3
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Львов, просп. Черновола Вячеслава, 95
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Львов, ул. Любинская, 96
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Львов, просп. Красной Калины, 103
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Николаев, ул. Шептицкого, 24
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Рогатин, пл. Роксоланы, 30
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Рогатин, ул. Галицкая, 56-А
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Стрый, ул. Болеховская, 53
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Всего: порошок для орального раствора (10)
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Борислав, ул. Ковалива, 53
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Бурштын, ул. Калушская, 6
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
Подорожник
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Бурштын, ул. Калушская, 18
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
Подорожник
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Всего: упаковка (16)
Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, ул. Хмельницкого Богдана, 52-А
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
Аптека шар@
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Всего: упаковка (16)
Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 16-Д
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
Аптека бам
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Всего: упаковка (16)
Закрыто Открывается в 07:30
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 12
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
Подорожник
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Всего: упаковка (16)
Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, пл. Рынок, 20
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
Подорожник
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Всего: упаковка (16)
Закрыто Открывается в 08:00
Болехов, пл. Франко Ивана, 4
Наличие на 2024-05-21 - 17:00