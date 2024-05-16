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Артифлекс порошок для орального раствора 1,5 г пакет 4 г, №20 - Харьков (125456) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: пакет (10)
520,40 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
502,14 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: пакет (18)
512,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 19
Всего: упаковка (1)
515,99
Экономия: -55,80 грн
460,19 грн
Ощад аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-17 - 14:00
487,30 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 160
Всего: упаковка (1)
519,40 грн
Астарта
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Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, просп. Науки, 64
Всего: упаковка (1)
516,00 грн
Аптека твого миста
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (1)
496,00 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Покотиловка, ул. Независимости, 58
Всего: пакет (13)
471,20 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Люботин, ул. Шевченко Тараса, 98
Всего: пакет (15)
475,80 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Чугуев, ул. Торговая, 3-А
Всего: пакет (13)
518,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Краснокутск, ул. Мира, 131/1
Всего: упаковка (1)
474,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
487,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 46-Г
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
487,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Котельва, ул. Мира, 1-Б
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
487,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Котельва, ул. Полтавский Шлях, 211
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
487,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Машевка, ул. Независимости, 124-А
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
487,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:00
Опошня, ул. Победы, 2-А
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
487,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Опошня, ул. Панаса Мирного, 47
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
487,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Диканька, ул. Медицинская, 42-А
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
487,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Диканька, ул. Мазепы Ивана, 5
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
487,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Ахтырский Путь, 121-Б
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
487,30 грн