Артифлекс порошок для орального раствора 1,5 г пакет 4 г, №20 - Харьков (125456) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 8 аптеках
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Всего: пакет (10)
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Экономная аптека
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Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Аптека низкие цены №1
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Всего: пакет (18)
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Подорожник
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Всего: упаковка (1)
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Харьков, ул. Золочевская, 19
Ощад аптека
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Всего: упаковка (7)
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Харьков, просп. Байрона, 183
Наличие на 2024-05-17 - 14:00
Аптека 9-1-1
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Харьков, просп. Тракторостроителей, 160
Астарта
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Харьков, просп. Науки, 64
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Аптека твого миста
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Харьков, просп. Героев Харькова, 256
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Покотиловка, ул. Независимости, 58
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Всего: пакет (15)
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Люботин, ул. Шевченко Тараса, 98
Аптека 9-1-1
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Всего: пакет (13)
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Чугуев, ул. Торговая, 3-А
Аптека оптовых цен
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Краснокутск, ул. Мира, 131/1
Подорожник
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 07:30
Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
Подорожник
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 07:30
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 46-Г
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
Подорожник
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 07:30
Котельва, ул. Мира, 1-Б
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Котельва, ул. Полтавский Шлях, 211
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
Подорожник
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 07:30
Машевка, ул. Независимости, 124-А
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
Подорожник
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 07:00
Опошня, ул. Победы, 2-А
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
Подорожник
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 07:30
Опошня, ул. Панаса Мирного, 47
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
Подорожник
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 07:30
Диканька, ул. Медицинская, 42-А
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
Подорожник
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Диканька, ул. Мазепы Ивана, 5
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
Подорожник
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Ахтырский Путь, 121-Б
Наличие на 2024-05-18 - 12:00