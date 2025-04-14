Харьков (адрес не указан)
Доступно в 158 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Фузикутан крем 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
242,50 грн
Фузикутан мазь 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
242,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Фузикутан крем 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Фузикутан мазь 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
257,52
Экономия при брони: -16,58 грн
Фузикутан крем 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
242,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Фузикутан крем 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
247,00
Экономия при брони: -12,90 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Фузикутан крем 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Фузикутан крем 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
242,50 грн
Фузикутан мазь 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
242,50 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Фузикутан мазь 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
Фузикутан крем 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Фузикутан крем 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
262,36
Экономия при брони: -30,73 грн
Фузикутан мазь 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
242,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Фузикутан крем 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Фузикутан крем 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
242,50 грн
Фузикутан мазь 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
242,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Фузикутан крем 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
242,50 грн
Фузикутан мазь 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
242,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Фузикутан крем 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
Фузикутан мазь 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Фузикутан крем 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Фузикутан мазь 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
242,50 грн
Фузикутан крем 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
242,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
1.7 км
Фузикутан крем 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Фузикутан мазь 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
Фузикутан крем 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Фузикутан мазь 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
Фузикутан крем 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Фузикутан мазь 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
256,09
Экономия при брони: -33,45 грн
Фузикутан крем 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
242,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Фузикутан мазь 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
263,38
Экономия при брони: -27,06 грн
Фузикутан крем 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
242,50 грн
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 90
1.9 км
Фузикутан мазь 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG