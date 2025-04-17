Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 71 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Фузикутан мазь 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
242,50
Экономия при брони: -16,50 грн
Фузикутан крем 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
242,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Фузикутан крем 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
Фузикутан мазь 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Фузикутан крем 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
242,42
Экономия при брони: -7,27 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Фузикутан крем 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Фузикутан крем 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
242,50 грн
Фузикутан мазь 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
242,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Фузикутан крем 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
242,50 грн
Фузикутан мазь 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
242,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Фузикутан крем 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
Фузикутан мазь 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
242,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Фузикутан мазь 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
242,50 грн
Фузикутан крем 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
242,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Фузикутан мазь 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
255,01
Экономия при брони: -13,61 грн
Фузикутан крем 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
242,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Фузикутан крем 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Фузикутан крем 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
242,40
Экономия при брони: -11,50 грн
Фузикутан мазь 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
242,50 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Фузикутан крем 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фузикутан крем 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
251,22
Экономия при брони: -23,00 грн
Фузикутан мазь 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
250,10
Экономия при брони: -9,18 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фузикутан мазь 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
242,50 грн
Фузикутан крем 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
242,50 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Фузикутан крем 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Фузикутан мазь 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
252,21
Экономия при брони: -11,59 грн
Фузикутан крем 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
242,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Фузикутан мазь 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
242,50 грн
Фузикутан крем 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
242,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Фузикутан крем 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
242,50 грн
Фузикутан мазь 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
242,50 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Фузикутан крем 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
Фузикутан мазь 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
249,89
Экономия при брони: -8,76 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Фузикутан крем 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
242,50 грн
Фузикутан мазь 2 % туба 15 г №1
Dermapharm AG
242,50 грн