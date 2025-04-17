Мебсин Ретард (Mebsin Retard)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 92 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Мебсин Ретард капсулы 200 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
343,00
Экономия при брони: -20,50 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Мебсин Ретард капсулы 200 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Мебсин Ретард капсулы 200 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Мебсин Ретард капсулы 200 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
359,10
Экономия при брони: -36,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Мебсин Ретард капсулы 200 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
346,80
Экономия при брони: -24,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Мебсин Ретард капсулы 200 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
364,54
Экономия при брони: -64,50 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Мебсин Ретард капсулы 200 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
359,10
Экономия при брони: -36,60 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Мебсин Ретард капсулы 200 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Мебсин Ретард капсулы 200 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
240,84
Экономия при брони: -27,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Мебсин Ретард капсулы 200 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Мебсин Ретард капсулы 200 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
343,00
Экономия при брони: -20,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мебсин Ретард капсулы 200 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
355,03
Экономия при брони: -51,12 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мебсин Ретард капсулы 200 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
335,90
Экономия при брони: -13,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Мебсин Ретард капсулы 200 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Мебсин Ретард капсулы 200 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
356,43
Экономия при брони: -56,39 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Мебсин Ретард капсулы 200 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Мебсин Ретард капсулы 200 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
363,99
Экономия при брони: -49,17 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Мебсин Ретард капсулы 200 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Мебсин Ретард капсулы 200 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
359,40
Экономия при брони: -36,90 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Мебсин Ретард капсулы 200 мг блистер №30
Organosyn Life Sciences
353,15
Экономия при брони: -50,33 грн