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Ампициллин таблетки 250 мг, №20 - Львов (87791) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 238 аптеках
D.s.
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Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (2)
79,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
64,96 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
69,80
Экономия: -3,14 грн
66,66 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
71,99
Экономия: -5,73 грн
66,26 грн
D.s.
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Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (2)
79,10 грн
Бажаемо здоровья
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Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
64,96 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (2)
79,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
80,99
Экономия: -14,73 грн
66,26 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (2)
79,10 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (3), таблетки (1)
71,29
Экономия: -5,62 грн
65,67 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (3), таблетки (1)
81,10
Экономия: -14,00 грн
67,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (3)
77,26
Экономия: -10,75 грн
66,51 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
79,10 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
70,99
Экономия: -4,73 грн
66,26 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
81,20
Экономия: -14,94 грн
66,26 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
78,99
Экономия: -12,73 грн
66,26 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: упаковка (1)
79,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
81,20
Экономия: -14,94 грн
66,26 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (2)
64,96 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
79,10 грн